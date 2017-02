Para a 3.ª jornada do Campeonato de Portugal, na Série D, o Anadia venceu em casa o Gondomar e continua firme na liderança. Também em casa, o Águeda levou a melhor sobre o Gouveia e ascendeu ao segundo lugar.

Na Série C, o Pampilhosa perdeu no terreno do Nogueirense e continua mergulhado nos lugares de descida.

Na Liga Feminina, o Ferreirense ganhou em casa ao Atlético Ouriense e deu um passo importante rumo à manutenção.

O Oliveira do Bairro eliminou, na 4.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro, o Bustelo nas grandes penalidades, depois de uma igualdade a um golo no tempo regulamentar.

