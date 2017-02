Face ao último lugar do Moimenta da Beira, pensou-se que o jogo seria favas contadas para o Anadia, mas não foi. Num jogo nem sempre bem jogado e com poucas oportunidades de golo, os bairradinos, num lance em que o guarda-redes beirão podia ter feito melhor, garantiu os três pontos para a equipa de Fernando Pereira. Com esta vitória, o Anadia manteve a liderança, agora reforçada com dois pontos para o segundo classificado, o Mortágua.

Em Gondomar, o Águeda teve no desperdício o principal fator para uma derrota injusta, queixando-se ainda de uma grande penalidade que ficou por assinalar a seu favor, numa altura em que os locais apenas venciam pela margem mínima (1-0).

Na Série C, o Pampilhosa, em casa, levou a melhor sobre o Tourizense, e ganhou importante balão de oxigénio na luta pela manutenção. Mas o caminho dos ferroviários não vai ser fácil, num campeonato onde tudo está embrulhado na classificação.

2-O Anadia fará a receção ao Gondomar, adversário direito a lutar pelo primeiro lugar. Uma vitória dos Trevos poderá afastar os homens da capital do ouro desse desiderato.

O Águeda também joga em casa, com o Gouveia, adversário que começou mal esta fase com duas derrotas. Será extremamente importante para os Galos somarem os três pontos e, se isso acontecer, ficam com mais 7 pontos sobre os serranos.

O Pampilhosa, no terreno do Nogueirense, tem mais uma final pela frente. Pontuar será ouro sobre azul.

Na Liga Feminina, o Ferreirense perdeu no terreno do Estoril. O próximo jogo é em casa com o Atlético Ouriense, que tem menos quatro pontos. As bairradinas estão obrigadas a ganhar.