O presidente da administração do IPSB (Instituto de Promoção Social de Bustos), Padre Manuel Carvalheiro, confirma que a situação financeira da escola está próxima da rutura e, se não houver alteração aos pressupostos atuais, a escola já não abrirá no próximo ano letivo. No entanto, apesar do estrangulamento financeiro, “este ano letivo chegará ao fim”, afiançou o responsável, perante a Comissão de Acompanhamento da Educação da Assembleia Municipal (AM) de Oliveira do Bairro. O 4.º relatório desta Comissão foi dado a conhecer na última AM, sexta-feira, dia 10 de fevereiro.

Leia mais na edição impressa ou digital