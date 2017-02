Uma empresa abandonada nas traseiras do edifício público de Oliveira do Bairro está transformada num autêntico viveiro de ratos. O cheiro não passa despercebido a quem utiliza a passagem pedonal que liga a Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto ao edifício público. O problema já é conhecido há muito tempo, mas tem vindo a agravar-se após o fecho de um bar que funcionava paredes meias.

Este local, onde outrora funcionou uma empresa de malhas, é um verdadeiro depósito de lixo diverso, concentrando ainda matérias-primas da empresa, pastas arquivadoras de contabilidade e uma máquina. Ultimamente, o local também tem servido para o depósito de outros lixos que não estão relacionados com a empresa.

O proprietário, contactado pelo JB, explicou que a porta de entrada foi recentemente arrombada, e que futuramente aquele espaço será demolido.

