Teresa Belém Cardoso: “Foram três anos intensos, num trabalho gratificante”

Teresa Cardoso é a primeira mulher a liderar os destinos do concelho de Anadia e a primeira a vencer umas eleições autárquicas à frente de um movimento de cidadãos. A concluir o seu 1.º mandato, faz um balanço do que diz terem sido “três anos intensos, num trabalho gratificante”, realçando o que será realizado até ao final do mandato.