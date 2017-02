Na União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, o ano de 2016 foi de muito trabalho, ainda que não tenha sido possível realizar todas as obras desejadas. Óscar Ventura é o autarca desta que é uma das três uniões de freguesias existentes no concelho de Anadia. Ao JB admite que “foi um ano em que dedicamos muito do nosso tempo e verba a cimentar valetas, a reparar cemitérios, a requalificar passeios e a zelar pelo espaço envolvente às Termas da Curia, que nos leva grande parte do orçamento disponível, já que temos de ter muita atenção às limpezas, podas de árvores e manutenção deste espaço”.

Em entrevista a JB, publicada nesta edição e neste pequeno vídeo, faz um balanço positivo do ano transato, elencando as obras prioritárias para o ano em curso.

