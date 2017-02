A segunda quinzena de fevereiro traz-nos um novo cartaz da iniciativa vínica “Bairrada em Prova” levada a cabo pela Associação nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro.

Entre os dias 16 e 28 deste mês, seis novas referências estão disponíveis para degustação.

Até ao final do mês de fevereiro é possível provar nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro dois vinhos brancos, dois vinhos tintos e dois espumantes brancos que integram o novo cartaz do “Bairrada em Prova”. Por um preço simbólico todos os interessados poderão desfrutar de uma prova de produtos vínicos Bairrada sempre acompanhada por um técnico da Associação que ajuda a revelar a essência dos néctares degustados.

Vinhos em prova. As Caves Arcos do Rei e o produtor Luis Pato estão representados pelos vinhos brancos Vasco da Gama 2014 e Luis Pato Maria Gomes 2015, respetivamente.

Em prova nos tintos estão o Quinta de São Lourenço 2011 das Caves do Solar de São Domingos e o Lagar de Baixo 2012, um vinho obtido através de agricultura biodinâmica na Quinta de Baixo.

Pela Quinta do Ortigão está o espumante Ortigão Baga Branco Bruto 2012 e produzido pela Ampulheta Mágica está o espumante Aplauso Colheita Selecionada Branco Bruto 2014.

De segunda ao domingo, nos dois espaços abertos ao público, o convite é para colocar os sentidos à prova e desfrutar de uma experiência vínica degustando alguns dos melhores vinhos da região Bairrada.