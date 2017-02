Ontem, dia 20, foi inaugurado, em Vila Nova de Monsarros, o primeiro dos cinco Espaços do Cidadão (EdC) que, até 24 de fevereiro, irão entrar em funcionamento em outras tantas freguesias do concelho de Anadia, e que, assim, se juntam ao espaço que abriu, em dezembro último, na Loja do Cidadão de Anadia.

A placa de inauguração do novo EdC, instalado na sede da Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros, foi descerrada pela Presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, pelo Presidente da Assembleia Municipal de Anadia, Adriano Aires, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros, António Carvalho.

Na ocasião, a Presidente da Câmara referiu-se à importância de que estes espaços se revestem para os cidadãos, em especial para aqueles que vivem longe dos serviços centrais ou que estão menos familiarizados com as novas tecnologias. A proximidade aos munícipes foi também o aspeto destacado pelo Presidente da Junta de Freguesia, que agradeceu ao Município de Anadia o investimento e o trabalho realizados no âmbito da criação dos novos espaços. Este autarca protagonizou, aliás, o primeiro atendimento realizado neste EdC, tendo o seu pedido permitido demonstrar a facilidade e a rapidez do procedimento, num serviço a que a população terá acesso todas as segundas-feiras, das 9h00 às 12h30. Estas e outras informações de caráter prático foram transmitidas e explicadas pelos técnicos da autarquia responsáveis pelo serviço.

Hoje, dia 21, abriu portas o de Sangalhos, em cerimónia presidida pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade. À tarde, será a vez de Avelãs de Cima ficar a conhecer o seu EdC, que funcionará à terça-feira, das 14h às 17h, ou seja, no mesmo dia em que o de Sangalhos, embora neste o atendimento decorra nas 9h às 12h.

O EdC da União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas tem inauguração agendada para dia 22 de fevereiro, pelas 14h, estando o período de funcionamento previsto para as manhãs (9h às 12h) de quarta-feira. O último EdC a abrir será o de Vilarinho do Bairro, pelas 09h00 de dia 23, quinta-feira, que é também o dia em que este espaço funcionará, entre as 9h e as 12h.

Além do atendimento presencial, nos dias e horários indicados, os cidadãos podem recorrer ao atendimento telefónico, pelo número 707241107, disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h30.

Os cinco espaços vêm juntar-se ao Edc de Anadia, a funcionar desde 9 de dezembro último, data em que foi inaugurada a Loja do Cidadão de Anadia, onde se encontra instalado. Todos eles integram a rede dos Espaços do Cidadão, coordenada pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA). No âmbito da estratégia da modernização e simplificação administrativa, cada EdC “funciona como um balcão único que disponibiliza variados serviços de diversas entidades, onde o cidadão também beneficia de um atendimento digital assistido, que lhe permite conhecer as várias opções disponibilizadas pelos serviços online”.