Realiza-se a 3 e 4 de junho, em Aveiro, a 4.ª edição do evento “ACIFAL Dia do Ritmo – Aveiro 2017”.

Trata-se do maior evento nacional vocacionado para a bateria, onde bateristas nacionais e internacionais se reúnem num convívio que inclui Masterclasses, Workshops, Exposições e a tentativa de revalidação do Record do Guinness World Records do Maior Crescendo de

Baterias do Mundo, recorde esse que já foi conseguido em 2014 e 2015.

O ponto alto do evento, que é já uma referência no género a nível internacional, será a concentração de bateristas no dia 04 de Junho no Parque de Exposições de Aveiro onde são esperados mais de 100 bateristas, num momento único de prática comum do instrumento entre alunos, professores, músicos profissionais e amadores.

A componente formativa assume um lugar de destaque, procurando a organização atrair a Aveiro alguns dos maiores bateristas do mundo, permitindo a partilha de informações, acesso a novas metodologias e aprendizagens e contacto com músicos de relevo que habitualmente são inacessíveis à grande maioria dos praticantes deste instrumento.

Os participantes são oriundos de todo o país, estando representadas no evento, para além de bateristas que se deslocam a título individual, escolas de música de Aveiro, Coimbra, Viseu, Porto, Lisboa, Castelo Branco, Braga e muitos outros locais, bem como participantes de

Espanha, França e Inglaterra.

A presente edição tem como patrocinador principal a ACIFAL, empresa especialista em projetos de investimento que apoia desde a .2ª edição e que mantém a aposta no apoio a eventos de relevante interesse formativo e cultural, cabendo a organização a uma parceria entre AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, União

Filarmónica do Troviscal e Aveiro Drum Academy.

A organização agradece a todos os parceiros que já manifestaram o interesse em apoiar o evento e a todas as escolas de música que já se mobilizaram para estar presentes.

Informações e Fichas de inscrição disponíveis em www.diadoritmo.com e

em www.facebook.com/diadoritmo” .