O Anadia continua a dar cartas no Campeonato de Portugal – fase de manutenção. Os Trevos receberam e venceram o Mortágua por 1-0 e beneficiaram do empate entre Cesarense e Águeda para reforçar ainda mais a liderança, agora de oito pontos.

O Pampilhosa conquistou precioso empate (1-1) no terreno da Sanjoanense, líder da Série C, na estreia de Tó Sá como treinador.

No Campeonato Safina, o Oliveira do Bairro empatou em casa com o Romariz, um resultado comprometedor para os Falcões do Cértima na luta pela manutenção. Já o Mealhada foi goleado no terreno do Paivense por 5-1.

Ainda nos campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro, na 2.ª Divisão – Série C, o Fermentelos conservou a segunda posição, depois da vitória tangencial em Requeixo (0-1).

Na Série D, o Famalicão venceu o vizinho Paredes do Bairro (1-0) e continua firme na liderança.

Na Liga Feminina, o Ferreirense alcançou excelente vitória na casa do Belenenses por 2-1 e deu um salto importante para se manter entre os grandes do futebol feminino português.

Manuel Zappa