O Município de Anadia volta a marcar presença na BTL (Feira Internacional de Turismo de Lisboa), que decorre de 15 a 19 de março, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, em Lisboa.

A “Paixão por Anadia” vai ser despertada no stand da autarquia, ponto de encontro e de divulgação dos produtos e serviços dos operadores turísticos e dos produtores vitícolas de Anadia.

Aí, a Câmara Municipal vai promover a imagem do concelho e o que de melhor o seu turismo tem para oferecer, estando previstas ações diárias, com informação permanente, animação e degustações.

Novidade. Com recurso às tecnologias multimédia, o espaço expositivo de Anadia será dinâmico, apresentando como grande novidade uma área onde o visitante, ao percorrer um túnel, poderá experimentar a especial sensação que se vive no interior de uma ancestral cave de maturação de espumantes. Hospedeiras vestidas a rigor, com fatos alusivos às temáticas em destaque no stand, irão acolher os visitantes, bem como percorrer o recinto do certame, distribuindo informação, interagindo, e, sempre que aqueles o pretendam, registando fotograficamente o momento do seu encontro com Anadia.

Nesta edição da feira, a autarquia vai dar destaque ao turismo associado à saúde e bem-estar, e aos vinhos e gastronomia, pondo em evidência as Termas de Vale da Mó e as Termas da Curia e a oferta no domínio do enoturismo, entre outras.

O concelho estará também presente no stand do Turismo Centro de Portugal (TCP), que representa 100 municípios da Região Centro. Nesse espaço, Anadia integra o espaço da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), entidade que vai dar a conhecer as suas potencialidades no dia 17 de março (sexta-feira), entre as 11h e as 13h, num evento onde caberá à Tuna da Universidade Sénior da Curia representar Anadia no programa de animação.

A BTL é a maior mostra de promoção turística nacional, onde participam as mais diversas entidades do setor turístico, nacionais e estrangeiras, e é promovida pela Fundação AIP, através da AIP – Feiras Congressos e Eventos. Até 19 de março, os visitantes poderão contar com um vasto programa, que contempla, entre outras, numerosas ações de promoção da Região Centro. O stand de Anadia estará localizado no pavilhão 2 da FIL.

Associação Rota da Bairrada promove território e os seus produtos na BTL. Também como seria de esperar, a Associação da Rota da Bairrada vai estar presente na BTL’17 (Bolsa de Turismo de Lisboa), integrada no stand ‘Enoturismo BTL’, com um módulo de 4m2.

