O dia 8 de março – dia internacional da mulher, foi celebrado pela Comissão Política do PSD de Anadia com a criação do núcleo das Mulheres Social-Democratas.

Uma decisão, revela a Concelhia do PSD, em comunicado, “que resulta no cumprimento de uma das promessas eleitorais das últimas eleições internas”.

O núcleo das MSD irá começar a mostrar-se à sociedade, e para o efeito estão já em processo de recolha de assinaturas, não só de militantes do PSD, mas de simpatizantes e todas aquelas que queiram concentrar as suas motivações num órgão que tem vindo a ganhar importância e dimensão a nível nacional.

Para já, foi criada uma página na rede social Facebook, onde serão partilhadas todas as notícias e atuações do partido na defesa e promoção da mulher.

