O avançado estado de degradação em que se encontra o Centro de Saúde de Anadia, localizado no centro da cidade, foi um dos temas trazidos à última reunião de câmara pelo vereador José Manuel Ribeiro (PSD).

O vereador alertou para as instalações daquele equipamento “que não estão em bom estado”, dizendo que em fevereiro houve um pequeno foco de incêndio que queimou alguns disjuntores e considerável parte elétrica do edifício.

Além do problema do telhado, o vereador alertou para os problemas de infiltrações e manchas nas paredes, para o piso levantado (o que será um risco para os utentes), mas também para o facto do aquecimento central não funcionar. Problemas a que se juntam tubagens danificadas, janelas que não abrem, não têm isolamento ou não estão calafetadas. Situações que “provocam um desconforto geral”, clarificou.

