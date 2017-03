Ter uma ideia de negócio original relacionada com o setor da vinha e do vinho, com aplicabilidade no concelho de Anadia, volta a ser o mote para o Concurso de Ideias de Negócio da Vinha e do Vinho, que a Câmara Municipal de Anadia promove até 30 de abril próximo.

A autarquia retoma, assim, o projeto, iniciado em 2014, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de conceitos de negócio em torno dos quais se perspetive a criação de novas empresas, ou de apoiar o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

