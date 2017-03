Sói dizer-se que não há duas sem três, mas este adágio popular não se aplicou desta vez. Depois de um empate em casa e uma derrota fora, que comprometeu na altura as aspirações de atingir a fase dos primeiros, o Anadia, desta vez, não vacilou e venceu o Gouveia na casa deste.

Os Trevos, perante as adversidades do tempo que se fez sentir, foram mais práticos e ganharam com justiça, perante um adversário que teve duas boas situações para empatar, mas que se revelou improfícuo no seu sistema de jogo.

Com esta vitória, a quarta nesta fase, o Anadia beneficiou da perda de pontos do Águeda e reforçou a liderança para 6 pontos, para Cesarense e Galos.

A equipa aguedense empatou a um golo em Mortágua (terceiro empate está época entre as duas equipas), num jogo em que saiu com razões de queixa da arbitragem. E evitou a derrota a poucos minutos do fim.

Na Série C, o Pampilhosa perdeu em casa com o Cinfães e desceu para o último lugar da classificação. Fernando Rodrigues deixou de ser o treinador e os ferroviários começam a ter a vida difícil no que toca à manutenção.

2-O Anadia recebe o Mortágua. Os jogos entre as duas equipas costumam ser intensos e, à partida, é o que se espera e que poderá ser decidido nos detalhes.

O Águeda joga no reduto do Cesarense e onde a questão do segundo lugar está em jogo. Prevê-se um jogo equilibrado.

O Pampilhosa enfrenta fora a Sanjoanense, que é líder da série, em mais um jogo complicado.

Na Liga Feminina, o Ferreirense desloca-se ao terreno do Belenenses e tem boas hipóteses de ganhar.