Para a 6.ª jornada do Campeonato de Portugal, Série D, houve dérbi bairradino, com o Águeda a levar a melhor em casa frente ao Anadia. Os Trevos perderam pela primeira vez, mas continuam na liderança, agora com cinco pontos para os Galos do Botaréu.

Na Série C, o Pampilhosa voltou a jogar fora. Depois do empate no reduto da Sanjoanense, os ferroviários voltaram a empatar no terreno do Sousense.

No Campeonato Safina, o Oliveira do Bairro colecionou mais uma derrota, desta vez em Lourosa, e entrou nos lugares perigosos da classificação.

Na Série C, o Fermentelos goleou em casa o Macinhatense e continua firme no segundo lugar, numa jornada em que o Vista Alegre subiu de divisão, depois do triunfo em Aguada de Cima diante da LAAC.

Com o empate do Calvão em casa frente ao VN Monsarros, o Famalicão, que venceu no terreno do Aguinense, ficou mais líder. Na luta pelos quatro primeiros lugares, o Bustos desalojou o Carqueijo dessa posição, depois do triunfo sobre a formação do concelho da Mealhada.

