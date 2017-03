O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no concelho de Anadia está praticamente concluído e já foi dado a conhecer aos vereadores do executivo anadiense.

O documento aponta oito caminhos para o Turismo no concelho de Anadia e cinco produtos estratégicos.

Ao JB a edil anadiense Teresa Cardoso avançou que este plano fora adjudicado em finais de 2015 e desenvolvido ao longo do ano de 2016. Agora, “foi dado a conhecer aos vereadores” pela equipa que o elaborou e que é constituída por pessoas ligadas à Universidade de Aveiro, coordenada pelo professor Carlos Costa.

