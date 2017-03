O Município de Anadia foi uma das autarquias participantes no1.º Encontro Nacional das Cidades Inclusivas, que decorreu no passado dia 1 de março, em Almada, tendo aí dado a conhecer o projeto “Ser + em Anadia!”

Enquadrada no plano de ação traçado pelo grupo temático “Cidades Inclusivas”, da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, e organizado pelo Município de Amadora, esta iniciativa deu ênfase ao tema “Uma Cidade que promove o sucesso educativo de Todos e de cada Um”. No encontro, os municípios partilharam experiências de intervenção junto da comunidade educativa com vista à promoção do sucesso educativo e focando o papel da comunidade local.

O projeto “Ser + em Anadia!” integrou o painel “Capacitação e formação das pessoas”, que reuniu apresentações no domínio das boas práticas. Promovido pelo Município de Anadia, o projeto destina-se a apoiar crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos do concelho de Anadia, preferencialmente em idade escolar. Tem como principais objetivos promover o desenvolvimento das competências pessoais, sociais e escolares das crianças e jovens, fomentar a inserção da criança/jovem em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade cultural, contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso na aprendizagem, e, ainda, promover o autoconhecimento, a autoestima, a autonomia, o relacionamento interpessoal e a aceitação do outro. Para tal, e sempre que identificada a necessidade, são dinamizadas atividades desportivas, lúdicas e pedagógicas: sala de estudo, natação, oficinas criativas, inglês, teatro, workshops, e acompanhamento psicológico. Na dinamização destas atividades, o Município de Anadia conta com a colaboração de diversas entidades da comunidade, designadamente a Unidade de Cuidados na Comunidade e o Banco Local de Voluntariado.

O Município de Anadia integra o grupo de Cidades Educadoras desde junho de 2016, onde vem trabalhando num contexto de cooperação e de melhoria contínua, com base na coesão e no respeito mútuo. Assim, este encontro constituiu mais um importante momento de partilha de boas práticas e conhecimentos, e de reforço do trabalho em rede e em parceria, com vista ao desenvolvimento de políticas educativas que colocam os munícipes no centro das prioridades.