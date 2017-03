O Anadia continua em grande na fase de manutenção na Série D. Três jogos, outras tantas vitórias e a liderança, agora com mais quatro pontos do novo segundo classificado, o Águeda. Em casa, os Trevos venceram com toda a justiça o Gondomar, não dando grandes oportunidades ao adversário de brilhar.

No regresso a casa, o Águeda venceu o Gouveia e, face à derrota do Mortágua no terreno do Cesarense, isolou-se no segundo lugar.

Na Série C, o Pampilhosa deu mais um passo atrás na luta pela manutenção, ao perder pela margem mínima (1-0) no terreno do Nogueirense. Uma derrota que volta a colocar os ferroviários na zona de descida.

Na Liga Feminina, o Ferreirense ganhou em casa ao Atlético Ouriense, adversário direto na luta pela manutenção e ficou mais perto de cumprir esse objetivo, pois ficou com 7 pontos de vantagem sobre a equipa de Ourém, a primeira abaixo da linha de água.

2-O Anadia joga no reduto do Gouveia, que tem sido a surpresa pela negativa. Os serranos, que até fizeram uma primeira fase interessante, ainda não pontuaram. Os bairradinos não têm boas memórias do seu adversário, pois na fase regular não conseguiram ganhar. Agora a motivação é outra e a equipa de Fernando Pereira parte como favorita.

No Mortágua – Águeda prevê-se um jogo escaldante, onde está em discussão, para já, o segundo lugar. O equilíbrio poderá dominar, mas acreditamos que o jogo poderá ser decidido nos detalhes.

Em casa, o Pampilhosa tem pela frente mais uma final na receção ao Cinfães. Se quer pensar em manter-se, os ferroviários terão forçosamente de conquistar os três pontos.