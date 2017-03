Em casa, o Anadia conquistou a quinta vitória em outros tantos jogos. A vítima foi o Mortágua, que vendeu cara a derrota, num jogo em que os Trevos estiveram longe daquilo que fizeram nas anteriores quatro jornadas. Um livre superiormente marcado por Davide fez toda a diferença e mais três pontos para a manutenção que está ao virar da esquina.

Porque o Anadia ganhou pontos a vários adversários. Cesarense e Águeda lutavam pelo segundo lugar e no final registou-se um empate a dois golos. O triunfo fugiu aos Galos nos últimos minutos, o empate não foi mau de todo, mas permitiu ao Anadia reforçar para 8 pontos a liderança sobre aqueles dois adversários.

Na Série C, o Pampilhosa, que estreou Tó Sá como treinador, foi ao terreno da Sanjoanense, líder da série, e conquistou um ponto precioso que poderá dar outro alento à equipa para os próximos jogos. Os ferroviários saíram do jogo com razões de queixa da arbitragem.

2-Na próxima jornada há um sempre apetecível dérbi bairradino, com o Águeda a receber o Anadia. Os Galos têm o registo imaculado em casa, ainda não sofreram golos, e pretenderão dar outra resposta aos dois jogos da primeira fase, onde num deles foram goleados. Jogo de tripla.

O Pampilhosa tem mais uma final pela frente. Joga de novo fora, no reduto do Sousense, que tem mais dois pontos. Como está abaixo da linha de água, os ferroviários terão de fazer pela vida. Não podem perder.

Na Liga Feminina, o Ferreirense saboreou a preceito os pastéis de Belém e venceu o Belenenses, ficando cada vez mais perto da manutenção. As bairradinas voltam a jogar fora, frente ao Valadares Gaia, terceiro classificado. Jogo complicado.