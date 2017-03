A Câmara Municipal de Anadia assinala o Dia Mundial da Poesia, instituído pela UNESCO em 1999, com um programa especial de homenagem aos poetas e aos amantes de poesia anadienses.

No dia da efeméride, 21 de março, a partir das 10h00, Anadia será “invadida” pela Poesia. Alunos e professores oriundos do Agrupamento de Escolas de Anadia, da Escola Profissional de Anadia, do Colégios Nossa Senhora da Assunção, e dos Salesianos de Mogofores estarão na sede do concelho, nas artérias principais de acesso à Praça do Município, e na Praça da Juventude, a animar o comércio local, a interagir com a população em geral, e a declamar Poesia.

O ponto alto deste encontro será o flash mob poético que acontecerá por volta das 11h30, na Praça do Município, onde cerca de 300 alunos dançarão e declamarão Poesia. No final, haverá uma largada de balões com mensagens poéticas que se pretende que cheguem o mais longe possível, para que a Poesia se espalhe, pelas ruas e pelo concelho de Anadia.

Durante toda a semana, a Poesia chegará, ainda, aos demais alunos do concelho e a toda a comunidade, através da distribuição de mensagens, que têm como principal objetivo homenagear os poetas, divulgar a sua obra, e sensibilizar a comunidade para este género literário tão nobre e tão nosso.