Vão decorrer no auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro durante os dias 5 e 6 de abril, as conferências de Marketing, organizadas por professores e alunos das licenciaturas e mestrado de Marketing da Universidade de Aveiro – ISCA (Instituto Superior de Contabilidade e Administração).

A nona edição deste ciclo conta já com 19 oradores confirmados nas áreas de: Marketing Digital, Marketing Desportivo, Marketing Político, Marketing Turístico, Marketing Territorial e Marketing de Eventos, mantendo assim a tradição de concentrar durante dois dias, exemplos de profissionais e empresas que se destacam pela inovação, criatividade e qualidade na forma como se comunicam.

A sessão de abertura está prevista para as 9h30 de quarta-feira e deverá terminar por volta das 19h em que o networking se prolongará no Autocarrobar. Na manhã de quinta-feira o acolhimento começará pelas 9h15 e termina por volta das 19h.

Para mais informações sobre os oradores e o programa, ou aquisição de bilhetes poderá consultar: www.atualizate.pt