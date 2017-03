Beatriz Rodrigues, atleta que representa o Recreio Desportivo de Águeda, foi selecionada, juntamente com Catarina Guerreiro (Sporting) para os Mundiais de Corta-Mato que se disputarão em Kampala, no Uganda, a 26 de março. Recorde-se que a atleta do Troviscal se sagrou em Mira Campeã Nacional de Juniores.

A atleta bairradina, de 18 anos, já representou Portugal em pista e será a primeira vez que estará no corta-mato, onde espera dar o seu melhor e ganhar experiência.

Aos canais do seu Clube, Beatriz Rodrigues, considera ser este o resultado do trabalho que vem a fazer. “Temos trabalhado bem e espero continuar no sentido de ajudar o meu clube”. Na hora de mais uma convocatória para representar o país, não esquece “o clube, o treinador, as colegas de treino, a família, todos os que me ajudam a crescer e ser cada vez melhor atleta”.