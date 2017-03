A Câmara da Mealhada e a Fundação Mata do Bussaco apresentaram na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na passada quinta-feira, o processo de candidatura a Património Mundial da UNESCO do ‘Deserto dos Carmelitas Descalços e Conjunto Edificado do Palace-Hotel do Bussaco’.

Com aquele objetivo, os promotores da candidatura estimam atingir o meio milhão de visitantes por ano no período de três anos após a classificação, o que seria “imprescindível” para atingir o objetivo da autossustentabilidade financeira da Fundação Mata do Bussaco (FMB).

