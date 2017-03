A Câmara Municipal da Mealhada vai associar-se às comemorações do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, dia 2 de abril, dinamizadas pela Federação Portuguesa de Autismo (FPDA), procurando sensibilizar a comunidade para esta questão.

O Serviço de Ação Social (SAS) associa-se à Campanha Mundial “Acendam a Luz Azul (Light it up blue)”, promovida pela Federação Portuguesa de Autismo e pela Autism-Europe e Autism Speaks, a maior organização americana de autismo, iluminando com luz azul alguns edifícios municipais, de 31 de março a 3 de abril, para assim chamar a atenção sobre o autismo.

No dia 2 de abril, pelas 10h, o Setor de Ação Social da Autarquia recebe um grupo de utentes e técnicos da APPACDM – Centro Social de Santo Amaro, de Casal Comba, que ajudará a colocar a faixa alusiva ao autismo na fachada do edifício do Gabinete de Ação Social da Mealhada, situado na rua Dr. José Cerveira Lebre, uma das ruas pedonais mais movimentadas do centro da cidade. Segue-se a distribuição de pulseiras e colares pelas ruas da cidade, acessórios criados pelo SAS alusivos à temática, e uma largada de balões complementada pela decoração de um elemento do jardim junto ao Jardim Municipal com a cor azul.

Para as 11h30 está marcada a inauguração da exposição “Quotidiano da ‘in’diferença”, na Sala de Exposições junto à Capela Setecentista de Antes. Trata-se de uma exposição de fotografia itinerante que retrata o quotidiano de pessoas portadoras de deficiência, utentes da APPACDM – Centro Social de Anto Amaro.

A autarquia procura assim sensibilizar e envolver a comunidade para a questão do Autismo, nomeadamente para a necessidade de criar as condições ideais para uma melhor integração dos autistas na sociedade, seja a nível da educação ou da criação de oportunidades de emprego.

O autismo é uma dificuldade do desenvolvimento infantil que afeta muitas crianças no nosso país e que se estima atingir 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Não existe uma cura mas alguns métodos de intervenção psicopedagógica têm tido resultados positivos, em particular no controlo de comportamentos específicos, permitindo uma melhor adaptação das crianças e adultos à vida em sociedade.

Para mais esclarecimentos contactar o Setor de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada, através do número 231 281 204 ou pelo e-mail: serv-social@cm-mealhada.pt