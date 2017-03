A Câmara Municipal de Cantanhede acaba de formalizar o auto de consignação das obras a realizar na conclusão do acesso ao Pavilhão Multiusos de Febres, nas imediações do Parque Desportivo. O documento que assinala formalmente o início dos trabalhos foi assinado pela vice-presidente da autarquia, Helena Teodósio, no decurso de um encontro com os representantes da empresa adjudicatária, no qual participou também o presidente da Junta de Freguesia de Febres, Carlos Alves.

A empreitada foi adjudicada pela Câmara Municipal por 130.880 euros e destina-se a concluir a rede de arruamentos em torno do Parque Desportivo de Febres, designadamente o troço de acesso ao Pavilhão Multiusos, cuja execução esteve a aguardar que terminasse a construção desta importante infraestrutura dimensionada e equipada para a realização de diferentes tipos de eventos culturais e desportivos.

