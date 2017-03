Este fim de semana disputa-se a 7.ª jornada, a última da primeira volta, do Campeonato de Portugal. Na Série D, fase de manutenção, o Anadia recebe o Cesarense. O dérbi aveirense promete e os bairradinos tudo farão para regressarem às vitórias, depois da derrota, a primeira, no reduto do Recreio de Águeda.

O Águeda desloca-se a Estarreja em mais um dérbi do distrito de Aveiro. Lá mora um adversário aflito na classificação e os Galos poderão tirar partido desse facto.

Na Série C, o Pampilhosa, em casa, tem pela frente uma final diante da Académica/SF. Só a vitória interessa aos ferroviários.

Nos campeonatos distritais, os destaques vão para o Famalicão – Calvão e Oiã – Fermentelos. Os famalicenses, em caso de vitória, sagram-se campeões da Série D e garantem a subida à Divisão – Pró Nacional. Já os Leões da Pateira podem subir à 1.ª Divisão da AFA.

Na Liga Feminina, o Ferreirense joga no terreno do Valadares Gaia. A formação gaiense está no terceiro lugar, por isso é crível um jogo complicado para as bairradinas, mas, em futebol, tudo é possível.