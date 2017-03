O Dia do Pai celebra-se a 19 de março e a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro preparou um conjunto de atividades lúdicas e desportivas para proporcionar a pais e filhos momentos de partilha e diversão.

Na semana de 13 a 18 de março, os pais dos alunos da Escola Municipal de Natação e do Programa Peixinhos (aulas semanais de natação que a autarquia oferece a todos os alunos inscritos no ensino pré-escolar do concelho), são convidados a participar nas aulas de natação dos seus filhos. A iniciativa “Pai de Peixinho sabe nadar?” vai decorrer nas Piscinas Municipais de Oliveira do Bairro, nos horários normais das diferentes aulas, estando a ser preparado um plano de atividades muito especial, para proporcionar a pais e filhos verdadeiro tempo de qualidade, em modo aquático.

No dia 18, será a vez da Escola Municipal de Ténis celebrar a data, com a realização do torneio Pais Vs. Filhos, que tem como objetivos colocar à prova os mais novos num tipo de competição diferente, incentivar os pais a praticarem a modalidade e, ao mesmo tempo, apresentar-lhes o trabalho realizado com os seus filhos. O torneio vai decorrer das 15h às 18h, nos Campos de Ténis Municipais de Oliveira do Bairro, localizados no Parque Desportivo da cidade.

Também o Museu de Etnomúsica da Bairrada, sedeado na vila do Troviscal, vai associar-se à celebração, tal como tem acontecido nos últimos anos, com a realização do ateliê “Um Postal para o meu Pai”. A iniciativa contará com duas sessões, às 10h30 e 14h30, e é destinada a crianças com idades entre os 3 e os 12 anos, a quem vai ser lançado o desafio de criar e decorar um postal com música dedicada ao seu pai.

As inscrições para todas as atividades são gratuitas. No caso das atividade da Escola Municipal de Ténis e do Museu de Etnomúsica da Bairrada será necessária inscrição prévia, presencialmente ou através dos contactos parquedesportivo@cm-olb.pt / 234 732 120 ) e memb@cm-olb.pt / 234 757 005, respetivamente.