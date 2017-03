Confirmados que estão como cabeças de cartaz da Expofacic os The Cranberries, Redfoo and the Party Rock Crew, Naughty Boy e Alan Walker, a comissão organizadora já encerrou o programa de espetáculos, tendo concluído também as contratações dos DJ’s que vão animar a zona em torno do sempre muito atrativo palco quatro. Como habitualmente, estão reunidas todas as condições para que essa área do recinto venha a tornar-se, de 27 de julho a 6 de agosto, o maior e mais concorrido espaço de dança do país, com a atuação de alguns dos mais criativos animadores da moderna música eletrónica e dos ritmos frenéticos das tendências dominantes nas pistas de dança. É isso o que se perspetiva para as madrugadas da Expofacic, quando, logo a seguir aos grandes concertos agendados para o palco principal, o DJ Set tornará a envolvente ao palco quatro num local de paragem obrigatória, especialmente para os mais jovens.

Logo na primeira noite, a 27 de julho, quinta-feira, entra em cena Magazino, de quem se espera a intensa energia que caracteriza os seus mais de 20 anos de experiência a animar algumas das mais atrativas pistas de dança. Depois vem Menaka (28 de julho, sexta-feira), DJ e produtor português que depois da notoriedade de Sleepless Love, tema que mereceu assinalável destaque nas principais rádios nacionais, alcançou a BBC Rádio 1 com o remix/bootleg de I Took e Pill In Ibiza (Major Lazer – Cold Water e Mike Posner).

Em 29 de julho, o recinto será invadido pelo som irreverente de Francisco Cunha, DJ que se tornou presença habitual em vários clubs e eventos reconhecidos, após o que, na noite seguinte, o palco estará por conta de Sara Santini (30 de julho), cuja carreira adquiriu assinalável projeção internacional com atuações em países como França, Áustria, Suíça, Espanha e Dubai.

Menasso, uma das mais estimulantes surpresas da música de dança em Portugal vem à Expofacic (31 de julho) mostrar o talento que lhe é reconhecido como DJ e também pelo seu trabalho para editoras como a Kaos Rec, Pandora Digital Rec. e Shoo Rec. (Alemanha), entre outras.

Em 1 de agosto, terça-feira, os senhores que se seguem são os KEVU. A dupla constituída por Kerafix & Vultaire lançou recentemente uma nova faixa intitulada "Bang" em colaboração com Maddix, na sequência de um percurso em que, além do aplauso do público e da crítica, alcançaram em 2016 a 6.ª posição do Top 30 do Portal 100% DJ.

Outra presença feminina é a da experiente e carismática Diana Oliveira (2 de agosto), nome incontornável do panorama da música de dança, cujos sets transportam o público "para uma viagem dos mais sensíveis e profundos campos da House Music aos sons mais hipnóticos e groovies do Techno", o que de resto está na base da sua participação em performances com Omar S, Moodyman, Levon Vincent, Justin, Boo Williams, Jamie Jones, Dubfire, Paco Osuna, Nina Kraviz, Bjarki, etc.

Referência destacada merece também o brasileiro Rodrigo Vieira (3 de agosto), estrela residente do prestigiadíssimo Green Valley, o melhor clube do mundo segundo a inglesa DJ Mag (2015). Rodrigo foi eleito o melhor DJ de House do Brasil em seis anos consecutivos pela revista DJ Sound e tem no currículo centenas de atuações em grandes eventos de todo o mundo.

Igualmente garantida está a vinda de Steven Rod (4 de agosto), uma das maiores promessas do Deejing em Portugal que tem sido alvo dos mais rasgados elogios de vários artistas, em resultado da sua crescente afirmação no circuito nacional, e que conta com mais de 150 atuações em prestigiadas pistas a nível internacional.

DJ Riot (5 de Agosto), de nome próprio Rui Pité, promete incendiar a noite com os ritmos variados e as batidas quentes de um estilo particularmente apreciado pelos mais jovens. Com uma carreira musical extensa e uma vasta experiência internacional, o DJ começou por ser conhecido como membro dos Buraka Som Sistema, após o que se iniciou como produtor a solo, tendo fundado nesse trajeto a Faster Music, primeira editora nacional de Drum & Bass/dubstep.

Para a última noite (6 de agosto), o programa da Expofacic propõe Overule, inventivo DJ e produtor portuense que cruza estilos como eletrónica, hip-hop, R&B, reggae, dancehall, trap/twerk, dubstep e drum&bass num registo que já impressionou públicos de Marrocos, Luxemburgo, Bélgica, França e Espanha.