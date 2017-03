O antigo vereador da Câmara Municipal da Mealhada, Júlio Penetra, é o vencedor deste ano do prémio “Joaquim Andrade – Ser+”, da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação do Concelho da Mealhada.

O prémio é atribuído a um homem “que sempre se dedicou às causas sociais e é sem dúvida um exemplo para todos quantos dedicam um pouco de si ao voluntariado”, considera a entidade promotora.

O prémio será entregue no Jantar de Gala da Cruz Vermelha Portuguesa Delegação do concelho da Mealhada, que se realizará no dia 29 de abril, na Quinta das Muralhas, na Pampilhosa.