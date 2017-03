Fernando Silva é o candidato à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro pelo movimento independente UPOB – Unidos Por Oliveira do Bairro e Armando Humberto Pinto (atualmente deputado municipal do PS) será o cabeça de lista à Assembleia Municipal. Já era conhecido o nome de Manuel Augusto (atual presidente) para a Junta de Freguesia da Palhaça e a sua apresentação oficial será feita no dia 18 de março, na ADREP, pelas 16h.

Os restantes nomes das listas serão conhecidos este sábado, dia 11, numa apresentação pública que decorrerá no Espaço Inovação (Vila Verde), às 15h30.

Fernando Silva nasceu e reside na Palhaça. Fez a sua formação académica superior nos EUA, onde também iniciou a carreira profissional e, depois de regressar a Portugal, criou e liderou várias empresas, nas áreas da cerâmica, consultoria internacional e investimentos.

Foi vereador da CMOB entre 1997 e 2005. A nível associativo, foi sócio fundador e é atual presidente da Associação Ambientalista Chão Verde; foi presidente da Assembleia Geral da ACIB e é presidente do Conselho Fiscal do OBSC há mais de dez anos.

Afirma que se candidata com “espírito de missão” e fá-lo com “um alto sentido de responsabilidade e amor por Oliveira do Bairro”. Garante que, se for eleito, será um presidente a tempo inteiro e não participará na gestão de qualquer empresa. O desenvolvimento económico “será uma linha chave do programa e fixaremos um objetivo de criação de postos de trabalho” nos vários setores económicos. As acessibilidades são outra das preocupações. “Seremos uma Câmara dialogante, de proximidade e amiga das famílias.”

Quanto à criação do movimento, justifica dizendo que há muitas pessoas “que não se reveem em nenhum partido mas querem participar na construção do nosso concelho”, dando nota de um crescente entusiasmo e adesão.