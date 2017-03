Ao início da tarde de sábado, 18 de fevereiro, realizaram-se eleições no núcleo da Juventude Popular (JP) de Oliveira do Bairro. Gonçalo Roque, residente em Oiã, viu estendido por unanimidade o seu mandato enquanto presidente da Comissão Política da Juventude Popular do concelho. Este resultado “espelha, mais do que premeia, um ano recheado de atividades bem sucedidas e muitas alegrias partilhadas com os oliveirenses. Em conexão, o número crescente de militantes activos da “Jota” é sinónimo do aumento da visibilidade desta junto da população jovem do concelho”. Vale também destacar a aposta na rotatividade de funções dentro desta coletividade, “afirmando-a como uma plataforma valorativa de responsabilidade e de compromisso com a causa pública”.

A lista encabeçada por Gonçalo Roque compreende Soraia Carvalho e Tiago Moreira, ambos residentes em Oiã, e Diogo Silva, de Oliveira do Bairro, como vice-presidentes, a oianense Raquel Silva como secretária geral e os seus conterrâneos Ana Rita Braga, André Gomes e Nélson Santos, bem como Beatriz Marques, da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, e Jéssica e Mónica Lourenço, naturais da Palhaça, como vogais. A presidência da mesa do plenário é renovada por Jennifer Cuoco, com Mónica Alves a vice-presidente e Fábio Oliveira como secretário, procedentes de Oiã. A rematar a equipa vem o corpo não mencionado de militantes bem como membros do partido e cidadãos simpatizantes.

Para esta novo ciclo, ainda que numa linha de continuidade do trabalho até agora desenvolvido, a Juventude Popular de Oliveira do Bairro presta-se a organizar atividades diferentes e a cativar novos públicos sem descurar tradições que é apanágio reeditar. A finalizar, a “Jota” aproveita a oportunidade para, publicamente, convidar o caro leitor do JB a colaborar nas suas atividades em prol de um concelho unido e dinâmico pois urge na nossa sociedade, e citando o ilustre Fernando Pessoa, ser “plural como o universo!”.

