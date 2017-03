CARTA DO ANO: O MAGO O ano de 2017 tem como arcano regente a carta do MAGO.­ Identificado como ano 1. Ano em que a humanidade tem nova oportunidade de recomeçar de novo com independ­­encia e iniciativa, criar o que desejar, abertura para o novo, para a mudança, capacidade de se reinventar, usar toda a sua capacidade criativa e força para direcionar e dar novo impulso à sua vida. Se está à espera que as coisas lhe batam à porta milagrosamente, sairá dececionado. O arcano de MAGO em termos energéticos trabalha com o plano invisível para criar no visível. Ou seja, desde que cada um se mova no sentido de fazer algo, lutar por algo, as ajudas acabarão por aparecer de onde menos se espera. Não tenha receio de dar um passo em frente, de desejar, de mover ou remover montanhas, pois só assim poderá chegar ao tão almejado sucesso. Este é um ano onde pode e deve implementar novas rotinas, novas regras, tentar algo totalmente novo e se eventualmente não está satisfeito com o rumo que a sua vida tem levado, é altura de implementar novas estratégias e mudar o etinerário a que se propôs inicialmente e que por diversos factores, não o levou onde queria chegar. É um ano que inicia um novo ciclo de 36 anos e desta feita onde o regente planetário é SATURNO. Uma energia um pouco mais densa do que o seu antecessor sol, porém esta regência favorece o trabalho, as coisas ganhas por merecimento próprio. Este ano cobrará de cada um de nós maturidade, coerência e bastante trabalho para podermos usufruir do melhor que este período tem para nos oferecer. Em termos de acontecimentos, este poderá ser uma ano mais ágil, em que tudo poderá andar a uma velocidade à qual não estaremos habituados. Seja em que sector for da vida de cada um. Para não ser apanhado desprevenido na “curva”, apenas tem de aumentar a sua capacidade de visão, seja ela periférica ou interior e ajutar-se à velocidade dos acontecimentos. E, se o seu sucesso for baseado em alicerces sólidos, ele não serão efêmero, será algo para manter e evoluir ao longo do tempo.

CARNEIRO | TOURO | GÉMEOS | CARAGUEJO | LEÃO | VIRGEM | BALANÇA | ESCORPIÃO | SAGITÁRIO | CAPRICÓRNIO | AQUÁRIO | PEIXES





– Talvez seja agora o momento de soltar as amarras que o prendem ao passado. Deixe vir ao de cima o seu lado mais romântico e envolva o seu par em jogos de aventura e conquista. Terá momentos de grande ternura ao lado do seu par.– Tendência para insónias e dores de cabeça. Evite estimulantes antes da hora de deitar.– Terá uma semana bastante movimentada no que toca a empreendedorismo, deve colocar as suas ideias arrojadas em prática e verá como o trabalho corre melhor e já não pensará tanto no que poderia ter sido. Aumente a sua autoconfiança e não se acanhe com adversários mais audazes.





– Antes de tomar uma decisão pense se efetivamente será o melhor para si e só depois com a cabeça fria é que deve levar para a frente e encarar a sua tomada de posição.– Faça uma consulta ao oftalmologista.– Semana favorável a investimentos. Procure obter o máximo de informação possível acerca do produto do seu interesse e apenas após essa análise minuciosa é que deve avançar com uma proposta que seja interessante para ambas as partes.





– Não se afaste de pessoas amigas e familiares apenas porque a sua cara metade está a monopolizar o seu tempo e o seu espaço. Consiga um equilíbrio entre as duas partes para ter a serenidade de que tanto necessita.– Tenha atenção às diferenças de temperatura e não ingira coisas muito geladas.– Evite choques ou confrontos com pessoas com uma hierarquia mais elevada do que a sua no local de trabalho. Para ser mais produtivo deve gerir prioridades e a velha máxima “não guarde para amanhã o que pode fazer hoje”, aplica-se na perfeição.





– Deverá mostrar ao seu par o que realmente pretende do relacionamento a dois. Não se refugie em condenações mutuas, enterre o passado e reme em conjunto para a conquista de um objectivo comum.– Procure sair de casa, precisa de se distrair para evitar pensamentos negativos.– Excelente fase para intercâmbio laboral. Mantenha-se alerta para não falhar em coisas que parecem à primeira vista sem importância mas que poderão revelar-se incomodativas no futuro.





– Já está na altura de fazer algumas mudanças na sua vida, a todos os níveis. Chega de ficar no marasmo e tenha a coragem de mudar o que quer! Poderão surgir alguns aborrecimentos ligados a questões que tem vindo a adiar. Poderão ser questões ligadas a justiça ou médicos. Evite disputas e discussões seja no trabalho, seja em casa. Estará numa fase mais individualista, onde a teimosia será dominante.– Tendência a problemas energéticos por acumulação de preocupações e cansaço.– Deve evitar acomodar-se. Comece a procurar a melhor forma de encontrar uma saída para o seu momento actual. Com sabedoria irá chegar onde pretende chegar.





– Neste período em que há novos recomeços para os nativos de leão, é fase de reestruturar posições e limar arestas para melhorar a convivência a dois. Evite entrar em conflitos que só trarão desgaste à sua relação. Siga o caminho da compreensão e entendimento mutuo para ter uma relação sentimental satisfatória-– Tendência para problemas de vesícula. Cuide melhor da sua alimentação.– Neste período deve lutar por um lugar que acha que merece e que por algum motivo ficou disponível. Não tenha receio de não estar à altura porque não só está à altura como esta promoção veio na altura certa. Poderá surgir alguma proposta para trabalhar no estrangeiro, pondere se a opção é viável para si.





– Em termos sentimentais tem tudo para que as coisas vão fluindo tranquilamente, evite procurar cabelo em ovo e evite minar a boa fase que está a passar com pensamentos pessimistas.– Sem problemas de ordem maior. Saúde protegida.– A verdade é que não deve descurar a parte financeira. Não desista face a pressões nem deixe passar boas oportunidades de trabalho. Confie nas suas capacidades e desenvolva projetos em que acredita.





– Período propenso a algum desalento a nível sentimental. Poderá sentir o peso de alguma solidão por isso mesmo não se deve isolar. Deve preparar-se para algumas mudanças se efetivamente quer ver pequenas questões de ordem doméstica resolvidas.– Abrande um pouco o ritmo e tente viver sem tanto stress.– Aceite aquilo que tem no momento e sem fazer muitas reivindicações. Demonstre apenas o seu valor e que é uma pessoa responsável e ambiciosa quanto baste. O resto virá a seu tempo.

– Alguém do seu passado pode dar sinal de vida. O manter uma amizade sincera ou uma inimizade para toda a vida estará apenas nas suas mãos. Na maioria das vezes, impor por força a sua presença, tem o efeito contrário do pretendido. Pode ter tendência a abrir feridas que ainda não estão cicatrizadas.– Vigie o seu coração.– Se no seu local de trabalho achar que cometeu uma injustiça mas terá oportunidade de voltar atrás e pedir desculpa. Trace planos coerentes e metas atingíveis para o seu futuro profissional.





– Deverá procurar um pouco de privacidade para viver em pleno a sua vida amorosa. Terceiros interferem demasiado em decisões que deveriam ser apenas do casal. Mostre-se disponível para ouvir o que o seu par tem a dizer sobre o assunto.– Tendência para pequenos problemas a nível de músculos e tendões.– Eventualmente será necessário que tome algumas decisões porque terá algumas propostas em cima da mesa e terá de escolher o melhor caminho. Sentir-se-á reconfortado por saber ser uma mais valia no local onde exerce a sua profissão.





– Perceba que quando decidiu fazer vida em comum, assumiu um compromisso, o de viver em comunhão com outra pessoa e que a opinião do seu par tem tanto peso como a sua. O dialogo é de extrema importância.– Poderá eventualmente fazer retenção de líquidos. Evite roupa apertada e beba infusões diuréticas.– Permaneça focado nas suas tarefas e evite distrair-se com conversas que de nada servirão para o seu crescimento. Vislumbram-se pequenas vitórias no seu dia a dia. Aproveite as oportunidades que lhe surgirem para evoluir na sua carreira.





– O seu relacionamento amoroso está a evoluir de forma tranquila, porém provavelmente ainda irá ter de manter um certo segredo porque eventualmente haverá ainda questões por resolver. Liberte-se de mágoas passadas e viva o presente usufruindo do que a vida tem para lhe oferecer.– Tendência para aumentar de peso, controle melhor a sua alimentação.– Mude alguns comportamentos menos corretos que tem tido com as pessoas que o rodeiam. Um pouco de humildade é a atitude correta para ter face ao seu grandioso ego. As melhorias serão lentas e graduais, não adianta forçar os acontecimentos.

