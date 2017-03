Em S. Lourenço do Bairro, as prioridades do autarca Mário Marinho, que está a concluir o 1.º mandato, passam por requalificações em várias áreas e pontos da freguesia, melhorias no cemitério e na rede viária, sem esquecer os lavadouros, as valetas e substituição de muita sinalização.

Mário Marinho estreou-se como autarca em 2013. Está a concluir o seu primeiro mandato à frente da freguesia de S.Lourenço do Bairro e mostra-se satisfeito com a experiência e o trabalho realizado. Por isso, diz estar disponível “para uma nova candidatura” e “com mais força”, revelando que esta será reforçada, mas “sempre pelo MIAP.” A justificação é que “o projeto foi começado. Não pode mudar a meio. Tem de ser concluído”.

