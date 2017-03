O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, recebe este sábado o espetáculo “A Rosa do Mundo”, dos Lisbon Poetry Orchestra, com poemas musicados de todo mundo.

Assumindo-se como uma viagem pela poesia do mundo, com poemas de autores como W. Y. Yeats, Eugénio Montejo, Carlos Drummond de Andrade, Robert Desnos, Ricardo Molinari, ou os índios da Amazónia, entre outros, “A Rosa do Mundo” conta com nomes como André Gago, Nuno Miguel Guedes, Miguel Borges e Paula Cortes, na declamação, e um conjunto de músicos de excelência.

Partindo da palavra e acrescentando música e imagens, “A Rosa do Mundo” concretiza-se em palco com 18 poemas de vários pontos do globo, como o Brasil, Venezuela, Holanda, Líbano, Costa Rica, Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca, França, Rússia, Argentina, Síria, Bélgica e, claro, Portugal, numa viagem poética de emoções e sensações.

O espetáculo, que estreou em março de 2016 no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, é baseado na edição de Manuel Hermínio Monteiro “A Rosa do Mundo – 2001 poemas para o futuro”, monumental coletânea de poesia de todos os tempos e lugares, que viria a constituir legado e testemunho do que era, verdadeiramente, editar. A obra reúne poesia de todo o mundo, desde o ano 1.000 até ao século XX, com apenas um poema por autor. Este grandioso empreendimento resultou de um trabalho coletivo dos organizadores, tradutores, especialistas dos locais de onde provêm os poemas, coroado com o esmero de quem gosta de fazer livros. O resultado é um objeto vivo, onde se ouvem as vozes das civilizações e que seguramente desperta no leitor uma enorme paixão.

Foi a partir dessa obra fundamental e única, que a Lisbon Poetry Orchestra (LPO) foi buscar a matéria para a construção de um espetáculo que pretende ser uma viagem pela poesia do mundo, com seleção de poemas do próprio grupo. “A Rosa do Mundo” parte de mil possibilidades e é com a música da LPO que o espectador é instigado a descobrir uma leitura única de alguns dos poemas, num percurso não só cronológico mas também universal.

O espetáculo, que integra a campanha “Ao Sabor da Poesia – Pequenos Poetas, Poemas Gigantes”, que decorre até domingo em todo o Concelho de Oliveira do Bairro, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia, tem início às 21h30 e os bilhetes, com um valor de 5€, podem ser adquiridos no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol ou online, no site www.bol.pt.