A aldeia lusense de Várzeas faz parte da lista das 332 aldeias candidatas, em várias categorias, ao concurso “7 Maravilhas de Portugal – Aldeias”, sendo a única representação bairradina na desta lista.

Para além de Várzeas está candidata também a Costa Nova (Ílhavo) e Amiais (Sever do Vouga), com o Centro de Portugal a assumir-se a a região do país com mais candidatas, um vez que foram aceites as candidaturas de 159 aldeias, num total nacional de 332 candidatas. Ou seja, 47,9 por cento das aldeias a concurso são da região centro, sendo provenientes de 49 concelhos.

O próximo passo do concurso “7 Maravilhas” é a seleção, por parte de um painel de especialistas, das 49 aldeias finalistas, que serão anunciadas a 7 de abril, numa cerimónia a realizar-se na Aldeia da Pena, em São Pedro do Sul.