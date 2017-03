A segunda edição da Copa Europa para Veteranos em hóquei em patins e andebol vai trazer à Mealhada experientes praticantes das duas modalidades já no próximo fim de semana. O Concelho da Mealhada voltará a receber a 2.ª Copa Europa para Veteranos, nas modalidades de Andebol e Hóquei Patins, de 31 de março a 2 de abril.

Este ano, as competições são distribuídas por três pavilhões municipais: Pampilhosa, Luso e Ventos do Bairro. O Pavilhão da Pampilhosa será o palco do Torneio de Andebol, com a presença de seis equipas, com um total de cerca de 90 participantes.

As oito equipas inscritas de Hóquei Patins estarão divididas entre o Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro e o Pavilhão Municipal do Luso, onde, ao longo dos 3 dias de competição, passarão cerca de 110 participantes, sendo que as finais irão decorrer apenas no Pavilhão Municipal do Luso.

Esta 2.ª edição volta a contar com a presença de várias equipas internacionais, de Espanha e Itália, para além das habituais equipas portuguesas.

Fica o convite à população para assistir a este evento. As portas dos pavilhões estarão abertas para quem queira fazer parte desta festa do desporto.