O Município da Mealhada volta a marcar presença Feira Internacional de Turismo de Lisboa – BTL, que se realiza entre 15 e 19 de março, com os produtos de excelência do concelho: a gastronomia e os vinhos, a natureza e as termas.

Nesta 29.ª edição da BTL, a Câmara volta a apostar na divulgação do município enquanto destino turístico e apresenta os seus argumentos na maior feira de turismo do país, inclusive o mais recente, a eleição de melhor destino gastronómico do ano 2016 do país, pela revista Wine – A Essência do Vinho.

O stand institucional da Autarquia, localizado junto a uma das entradas principais do Pavilhão 2, pretende funcionar como uma montra do concelho: várias frentes mostram as diversas realidades: a Natureza e Património Cultural da Mata Nacional do Bussaco; a Gastronomia espelhada na marca “Água l Pão l Vinho l Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”; os benefícios das águas do Luso potenciadas nas Termas, quer na vertente de saúde, quer de beleza, com o conceito de Spa, aliados à excelência hoteleira do Grande Hotel de Luso.

Como habitualmente, o Município vai acompanhado de um restaurante, este ano, O Castiço, que terá a responsabilidade de defender o leitão, a água, o pão e o vinho na área de restauração da feira, no pavilhão 4.

O programa do stand da Autarquia conta com degustações diárias de leitão e entradas de leitão, de vinhos e espumantes, de doces do concelho e das infusões da Mata do Bussaco. A Mealhada marca ainda presença no stand institucional da Turismo Centro Portugal em diversos momentos. Logo no dia de inauguração, pelas 12h, com degustação das 4 Maravilhas, no dia 16, com a apresentação da candidatura da Mata do Bussaco a património da UNESCO e dia 18, com a atuação da escola de samba “Grés Batuque”, da Mealhada, que animará a tarde de sábado naquele espaço, seguindo depois para o stand do Município.

A presença do município na BTL enquadra-se numa estratégia de afirmação do concelho enquanto destino turístico, ancorada em produtos naturais e genuínos que têm a capacidade potenciar a economia local, regional e até nacional.

Programa Stand Mealhada (diariamente)

12h – Provas de vinhos, espumantes e águas de Luso e degustações de leitão e entradas de leitão

16h – Provas de vinhos, espumantes e águas de Luso e infusões da Mata do Bussaco

Degustações de leitão e doces do 4 Maravilhas

Programa Mealhada no Stand Turismo Centro Portugal

Dia 15 – 12h00 – Degustação 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada

Dia 16 – 14h20 – Apresentação da candidatura da Mata Nacional do Bussaco a Património da UNESCO

– 15h30 – Apresentação do Mealhada Kids Master Champions

Dia 18 – 14h30 – Demonstração de Samba – Grés Batuque