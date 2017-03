“A Bela e o Monstro”, uma das mais populares histórias de encantar, vai ser apresentada no Cineteatro Anadia, no dia 1 de abril, pelas 21h30, em formato de musical.

A esgotar salas de espetáculos ao longo de quatro anos consecutivos, esta produção da Yellow Star Company dá vida ao “tradicional conto de fadas francês que foi adaptado, filmado e encenado inúmeras vezes, inscrevendo-se como uma das mais tocantes histórias sobre o amor, acima de todas as outras coisas”.

O texto de Jeanne-Marie LePrince de Beaumont, editado em 1756, mereceu encenação e adaptação cuidadas de Paulo Sousa Costa e de João Didelet, fazendo desta versão de “A Bela e o Monstro” “o mais fulgurante espetáculo musical para miúdos e graúdos”.

Os bilhetes já se encontram à venda e podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h00 às 23h00, e no dia do espetáculo, a partir das 14h00. Os ingressos estão também disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL. O bilhete tem o custo de 10 euros, estando reservado um desconto de 50% aos portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior, bem como às crianças dos 3 e aos 11 anos de idade.