São oito as associações que vão disputar a segunda edição do Orçamento Participativo (OP) da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, avaliado em 5 mil euros. As propostas estão enquadradas nas áreas temáticas de ação social, culto, recreio, cultura, juventude, lazer, espaço sénior, espaço público, espaço verde, cidadania, saúde e associativismo.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, Márcio Oliveira, o OP “é um projeto de cidadania, onde as associações foram incentivadas a avançar com propostas concretas a implementar no terreno e a refletir sobre as mais-valias de cada medida e nos custos associados, pois com um orçamento limitado para o efeito, as propostas tiveram necessariamente de ter uma base racional e sustentável”.

O autarca dá conta ainda que é objetivo deste orçamento “fomentar um apelo ao bairrismo ou à causa local, que por vezes fica remetido para segundo plano por parte das populações, habitantes ou fregueses”.

Entretanto, Márcio Oliveira relembra que faz parte do regulamento que a Junta nomeie uma Comissão Técnica que faça uma análise de todas as propostas submetidas e aquelas que estiverem de acordo com os parâmetros definidos, serão escolhidas para irem a votação. Contudo, numa primeira análise preliminar, todas as propostas estão em condições de avançar, pelo que esta Comissão poderá não ser necessária.

Propostas / proponentes

Reestruturação do Adro da Igreja Matriz de Oliveira do Bairro (Associação Acordy Verdy); aquisição de mobiliário para equipamento da sede (Associação Conferência Vicentina de S. Miguel de Oliveira do Bairro); criação de espaços dedicados à investigação e trabalho, à partilha e à criatividade, na Mediateca de Vila Verde (Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Vila Verde APEEEVV); aparelhos respiratórios para Bombeiros (Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro); construção de um sino para a Igreja da Murta (Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Murta); recheio para o salão do edifício, zona do bar (Associação Cultural dos Amigos do Camarnal); bancos de suplentes (Oliveira do Bairro Sport Clube), e aquisição de expositores (Associação dos Naturais e Amigos da Freguesia de Oliveira do Bairro ANOB).