A Sala de Exposições da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai receber, entre 18 de março e 18 de abril, a exposição “Oliveira em Mente”, constituída por trabalhos académicos, em formato de maqueta e painéis, desenvolvidos por alunos do Mestrado de Arquitetura da Universidade de Coimbra.

A abertura da exposição, a 18 de março (17h), contará com a presença do executivo municipal, técnicos da área e com os alunos e professores envolvidos no projeto, que voltarão no dia 1 de abril para uma apresentação pública do projeto, às 15h30, seguida de uma discussão/debate, às 17h, e uma mesa redonda, às 18h30, momentos abertos ao público.

O projeto “Oliveira em Mente” configura-se como um exercício académico concertado, que tem como objetivos, segundo os seus promotores, lançar uma reflexão alargada sobre o território concelhio de forma a explorar o potencial contido dentro das delimitações territoriais, perceber os impactes das transformações em curso e/ou pensadas para a região alargada imediata e encontrar suporte conceptual adequado para alguns dos evidentes constrangimentos que se colocam ao desenvolvimento integrado e sustentável do concelho de Oliveira do Bairro.

Esta iniciativa decorre de um protocolo celebrado entre a Universidade de Coimbra, o município de Oliveira do Bairro e a Associação Cultural Mentes Convergentes, esta última que se assumiu como entidade interlocutora entre as duas instituições públicas.

A exposição, que poderá ser visitada todos os dias úteis entre as 9h e as 19h, divide-se em dois temas, “Oliveira em Mente: desenhar nas entrelinhas da cidade” e “Oliveira em Mente: dinamizar o corredor ecológico do Cértima”.

Os dois contêm diferentes linhas de atuação e desenho urbano, com objetivos específicos bem definidos.