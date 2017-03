Chuva, neve e frio, a partir da próxima madrugada (sexta-feira, 3 de março) e até final do dia de sábado (4 de março), são as previsões do Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) que alerta para precipitação pontualmente mais intensa (até 10 mm/h) em especial nas regiões Norte e Centro durante a manhã de amanhã (3 de março), passando a regime de aguaceiros que podem ser de granizo acompanhados de trovoada e que se prolongam para o dia de sábado (4 de março).

Está ainda prevista queda de neve com especial expressão no período da manhã de amanhã (3 de março), acima dos 800 m no Norte e Centro Norte (pontualmente descendo aos 600 m) cujos acumulados podem ultrapassar os 5 cm em especial nas serras Peneda-Gerês, Marão, Alvão, Barroso, Montemuro e Estrela. Não é de excluir também a possibilidade de queda de neve nas serras do Caramulo e S. Mamede.

O vento será moderado a forte, com rajadas até 80 Km/h no litoral, com agitação marítima até 5 m na costa Ocidental (em especial a Sul do cabo Mondego) até ao início da manhã de sábado (4 de março).