O rapper mealhadense Andy Scotch está nomeado para os IPMA 2017 (International Portuguese Music Awards) na categoria Rap/Hip Hop com o single “A Outra Metade”.

A gala International Portuguese Music Awards, que prestigia artistas internacionais de ascendência portuguesa, já vai na 5.ª edição e este ano realiza-se em abril, no Zeiterion Theatre em New Bedford, nos Estados Unidos, a 22 de abril próximo.

Na mesma categoria estão nomeados Nucho (Portugal), Nutso (USA) e Nsoki (Portugal). Para a edição deste ano, entre os convidados da gala estão nomes como Olavo Bilac e Daniela Mercury.

“Fui apanhado de surpresa, nunca pensei que seria nomeado, não fazia a mínima ideia que isto poderia vir a acontecer”, disse ao JB Andy Scotch (André Carvalho), frisando que “estar nomeado é já uma vitória conseguida por alguém de uma cidade pequena como a Mealhada”.

João Paulo Teles

Leia a notícia completa na edição impressa ou digital do JB de 09/03/2017