Os Amor Electro e a fadista Raquel Tavares são as primeiras confirmações do cartaz da Festame – Feira do Município da Mealhada, que, este ano, vai decorrer de 10 a 18 de junho. A fadista atua no dia 15 e o grupo de Mariza Liz tem concerto agendado para 17 de junho.

A FESTAME está recheada de novidades para este ano, a começar pelo número de dias, nove, assim como “a reorganização do recinto, por forma a torná-lo mais atrativo”, assegura a autarquia, prometendo uma festa grátis para acesso do público aos concertos e para expositores, sejam eles da área agrícola, comercial ou industrial, bem como os inúmeros artesãos que, ano após ano, marcam presença no certame.

“A FESTAME pretende ser um espaço de afirmação da economia local, bem como um ponto de encontro do público com os expositores e artesãos, com a gastronomia, nas tasquinhas, e com a cultura e a música, nos dois palcos reservados a espetáculos, um dedicado a coletividades, outro vocacionado para as grandes bandas nacionais”, diz nota da Câmara da Mealhada.