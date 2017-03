Dezasseis anos depois, o Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada voltou ao centro da cidade da Mealhada. No domingo e na terça-feira de Carnaval, os corsos contaram com a presença de quatro escolas de samba e cerca de 500 figurantes. O Rei também voltou a ser um ator brasileiro, Bruno Cabrerizo, acompanhado no trono pela Rainha Diana Taveira, apresentadora da MTV Portugal.

Os Sócios da Mangueira venceram, por uma margem mínima, a primeira edição do concurso de escolas Joham d’Oliveira do Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada. A escola, com sede na Póvoa da Mealhada, conseguiu uma pontuação total de 296.5, deixando a três décimas o GRES Amigos da Tijuca (296.2). Os resultados, divulgados na madrugada de quarta-feira, no fecho do Carnaval na Tenda Opticalia, apontaram o GRES Batuque na terceira posição, com 294 pontos e a Real Imperatriz, em quarto lugar, com 288.