A nova ala (15 camas) da Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Hospital José Luciano de Castro, da Santa Casa de Misericórdia de Anadia, foi inaugurada na tarde da passada quinta-feira, dia 23, com a presença de Manuel Delgado, Secretário de Estado da Saúde.

Com 35 camas, esta Unidade, considerada um “projeto-piloto”, torna-se assim, a maior Unidade de Cuidados Continuados de curta duração (até 30 dias) da ARS (Administração Regional de Saúde) do Centro.

Uma ampliação que, juntamente com a ampliação da Unidade de Fisioterapia em curso (passará de 250 para 500 m2) e a inaugurar em finais de março, representa um investimento que ronda um milhão e meio de euros.

Alargamento da Rede. Na ocasião, o Secretário de Estado da Saúde desafiou as Santas Casas a “montar sistemas de resposta em que o utente esteja sinalizado numa rede mas não está necessariamente numa cama, internado.” Ou seja, Manuel Delgado defende que os tempos de hoje “exigem do Sistema de Saúde novas respostas”, que sejam “criativas e imaginativas”, porque o sistema não pode responder apenas com ambulâncias, urgências e camas.

“O sistema tem que responder com serviços de proximidade, cada vez mais, e cada vez menos com grandes hospitais”, disse.

Em Anadia, o Secretário de Estado defendeu ainda “o alargamento desta rede de cuidados continuados e paliativos”, por duas razões: “devido ao envelhecimento galopante a que assistimos, em Portugal, nas últimas duas décadas, fruto da baixa fecundidade e do prolongamento da idade.”

