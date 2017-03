A Seleção Sénior Feminina de Andebol continua, até dia 18, em estágio no Luso e, além da concentração inerente aos treinos, ainda tem tempo para contactar com jovens das escolas do concelho.

A Seleção Sénior Feminina de Andebol, que está em estágio de preparação para o apuramento do Campeonato da Europa de 2018 no Luso, esteve ontem, dia 16, na EB2 da Mealhada, onde partilhou momentos com jovens alunos.

As 16 atletas convocadas e os treinadores, Ulisses Pereira e Artur Rodrigues, falaram da modalidade, partilharam alegrias e frustrações e deixaram palavras de incentivo à prática da modalidade.