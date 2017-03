A Mealhada vai acolher a Semana da Floresta e da Água no Centro de Interpretação Ambiental (CIA) com diversas ações, desde plantações de árvores a outras atividades de sensibilização acerca destes dois recursos naturais.

A iniciativa começa a 21 de março, com o hastear da bandeira ECOXXI e plantação de uma árvore no Jardim Municipal e prossegue com diversas iniciativas dedicadas às árvores e à água. O mês de março, para além desta semana temática, acolhe as tardes Altambiente, oficinas para as tardes de quarta-feira, bem como as oficinas “Hoje é dia de…”, atividades que funcionam sem necessidade de marcação prévia, abertas a toda a gente.

O CIA oferece ainda, de forma permanente, entre as 09h00 e as 17h00, as oficinas Ginásio Verde, em que desafia os utilizadores das pistas do Parque da Cidade a um peddy-paper verde, e Célula a Base da Verde, centralizada na observação de estruturas invisíveis à vista desarmada.