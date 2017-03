A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 20 de março, uma obra importante para o concelho e para os seus munícipes, que passará pela estabilização dos dois taludes de aterro na Rua da Raposeira, na passagem superior de caminhos de ferro, em Vila Verde – Oliveira do Bairro.

Trata-se de uma intervenção absolutamente necessária para repor as condições de segurança e de estabilidade dos taludes de aterro e assim evitar futuros escorregamentos de grande extensão. O investimento do Município nesta empreitada é de 91.235,25 euros.

Tendo em conta o local, a complexidade da obra e os níveis de segurança exigidos, será implementado, a partir da próxima segunda-feira de manhã, um esquema de trânsito alternado com recurso a semáforos, fazendo-se a circulação automóvel na faixa contrária ao do talude que está a ser intervencionado, numa velocidade máxima de 30 km/h. Esta solução contempla igualmente a existência de um “corredor de segurança”, de pelo menos 2 metros em relação ao topo do talude que está a ser intervencionado, e será constantemente avaliada com o decorrer da obra, de forma a verificar a necessidade de reforçar as medidas de proteção de pessoas e bens.

A Câmara Municipal apela à compreensão dos utilizadores desta via, pelos naturais constrangimentos da empreitada, que se considera de vital importância para a segurança de todas as pessoas que diariamente passam pelo local.

A solução encontrada será executada pelos processos construtivos tradicionais de terraplanagem. Os trabalhos vão começar com o arrancamento das raízes das acácias, sendo depois feito o saneamento de 0,5m dos solos superficiais dos taludes e uma vala com 2,5m de profundidade e 2,0m de largura, ao longo da base do talude sul e parte do talude norte. As fases seguintes vão passar pela colocação de manta geotêxtil em toda a superfície saneada do talude e vala de escavação e a colocação de pedra rachão sobre o geotêxtil, de forma a preencher a vala de escavação e cobrir toda a superfície do talude. A última fase vai passar por argamassar a pedra rachão no topo dos taludes na zona dos passeios e sobre argamassa colocar o pavé.