Nos dias 10, 11, 12, 14 e 15 de março, decorre na Universidade de Aveiro (UA) a 9.ª edição da EBEC Aveiro. A EBEC – European BEST Engineering Competition – é a maior competição de engenharia da Europa. Tem como público-alvo estudantes de ciências, engenharias e tecnologias que procuram novos desafios e a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em ambiente académico.

A EBEC possibilita o desenvolvimento pessoal e intelectual dos estudantes e a capacidade de trabalho em equipa incentivando, simultaneamente o intercâmbio cultural e o contacto entre estudantes, universidades e empresas.

A EBEC encontra-se inserida num projeto internacional composto por três fases: local, nacional e internacional. A EBEC Aveiro insere-se na fase local do projeto estando a ser organizada pela associação BEST Aveiro​, uma organização de estudantes proativos de ciências, engenharias e tecnologias que tem como objetivo o desenvolvimento dos estudantes e a promoção da diversidade cultural através da organização de diversos eventos, como é o caso da EBEC. As atividades que dinamiza aproximam os estudantes da universidade e das empresas através de serviços em três áreas: envolvimento educacional, educação complementar e apoio à carreira. A EBEC Aveiro inicia no dia 10 de março e tem a duração de 24 horas seguidas. Durante este período, os estudantes, organizados em equipas de 4 elementos, participam na modalidade de Team Design, tendo de construir um protótipo com materiais limitados e fazendo uma gestão eficiente de tempo e recursos ou Case Study onde terão pela frente o desafio de resolver um problema teórico. As tarefas de cada modalidade serão propostas por empresas parceiras.

No dia 15 de março, irá decorrer a apresentação dos projetos finais pelas equipas participantes, onde um painel de jurados irá eleger a equipa vencedora de cada modalidade. As equipas vencedoras ficaram apuradas para a fase nacional (22 a 24 de abril no Porto), tendo como principal objetivo conseguirem uma vaga na final europeia, que este ano terá lugar em Brno, República Checa. Nos últimos três anos duas das equipas vencedoras da fase local de Aveiro conseguiram o apuramento para a fase europeia, representando Portugal, mostrando a qualidade das engenharias da Universidade de Aveiro.

Ainda no âmbito do evento, no dia 14 de março, na UA, decorrerá uma feira de empresas aberta à comunidade académica. A feira de empresas constitui um momento único para os estudantes interagirem com as entidades presentes e ficarem a par do que é desenvolvido nas mesmas.